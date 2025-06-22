Arakçi, "İran'ı sadece ABD askeri saldırganlığına karşı değil İsrail'in saldırılarına karşı da koruyacağız." ifadesini kullandı.

İran'ın BM Şartı ve ilgili maddeleri çerçevesinde yasal meşru biçimde kendini koruma hakkı olduğunu söyleyen Arakçi, "Ülkemiz saldırgan bir tutumla karşı karşıya. Kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz ve gerekli oranda cevap vermemiz gerekiyor." dedi.

Abbas Arakçi, "İran'a diplomasiye geri dönün çağrısında bulunmanın pek anlamı yok." dedi ve ekledi: (ABD-İsrail) Diplomasi taraftarı olmadıklarını kanıtladılar. Sadece tehdit dilinden anladıklarını gösterdiler.

Arakçi Rusya'ya gidecek

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ayrıca, bugün Moskova'ya gideceğini ve yarın sabah Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir toplantı yapacaklarını söyledi.