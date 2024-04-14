İran, gece saatlerinde düzenlediği SİHA ve füze saldırısına İsrail'in yanıt vermemesi gerektiğini, aksi takdirde Tahran'ın atacağı adımların daha büyük olacağı uyarısı yaptı.

Reuters Haber Ajansına göre devlet televizyonuna konuşan İran Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bagheri, İsrail'in karşılık vermesi halinde Tahran'ın "çok daha büyük" bir karşılık vereceğini belirtti.

İran ayrıca, Washington'ın İsrail'in misillemesine yardımcı olması durumunda, bölgedeki ABD üslerinin hedef alılnacağını kaydetti.

İran'ın BM Misyonu, BM Sözleşmesi'nin öz savunmayla ilgili 51. maddesine atıf yapmış ve "İsrail'e yapılan saldırı sonrası konunun kapandığını" belirtmiş ve İsrail'i "bir başka hata" yapmaması konusunda uyarmıştı.