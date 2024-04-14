GERİLİM NASIL BAŞLADI?

İsrail güçleri, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucunda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde olmak üzere toplam 7 askeri danışman öldürüldü.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülke topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Konsolosluğa saldırdıklarında toprağımıza saldırmış oluyorlar. Şeytani İsrail rejimi bir hata yaptı ve bu hata nedeniyle cezalandırılmalı ve cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve İran'ı hedef alacaklarını belirtti.

İRAN NASIL HAREKETE GEÇTİ?

İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu.

Daha sonra İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bildiri yayımlandı.

Bildiride "İsrail'e yönelik İHA saldırısı, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu" ifadelerine yer verildi.

İran operasyonun adını "Gerçek Vaat Operasyonu" olarak ilan etti.

"GERÇEK VAAT OPERASYONU" NEDİR?

İran'ın İsrail güçlerine yönelik beklenen misilleme saldırısı "Gerçek Vaat Operasyonu" olarak adlandırıldı.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, ülkesine yönelik cevap niteliği taşıyacak saldırılara karşı uyarılarda bulundu.

İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkeler, kararlı cevabımızı alacaktır" ifadelerini kullandı.

Operasyonda İsrail Kamu Yayın Kurumu'na göre İran 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze fırlattı.

İSRAİL'İN KARŞILIĞI NE OLACAK?

İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı ile saldırı başlattığını ve İsrail'in hava savunma sisteminin saldırıya karşı hazır durumda olduğunu açıkladı.

İsrail Ordusu, İran'a ait insansız hava araçlarının İsrail'e ulaşmasının saatler alacağını ve tehlike oluşması muhtemel bölgelerde sirenler çalacağını bildirdi.

NETANYAHU'DAN ZAFER YEMİNİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada saldırıların ilk büyük dalgasının püskürtüldüğünü ancak çatışmanın henüz bitmediğini vurguladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın insansız hava aracı ve füzeleri savuşturduktan sonra zafere ulaşacaklarını söyledi.

Netanyahu Sosyal medyada, "Önledik, püskürttük, birlikte kazanacağız" paylaşımında bulundu.

İSRAİL NASIL HAZIRLANDI? KİMLERİN DESTEĞİNİ ALDI?

İsrail ordusu saldırıdan günler önce önlemler almaya başladı. İsrail Savunma Kuvvetleri, tüm savaş birimlerinde faaliyet gösteren askerlerin izinlerinin iptal edildiğini duyurdu ve tüm yedek askerlerini göreve çağırdı.

Saldırı sırasında ABD güçlerinin üslerinden yüzlerce hava savunma füzesi ateşlendi. ABD üslerinden fırlatılan füzeler, aidiyeti bilinmeyen onlarca kamikaze İHA'ya isabet etti.

ABD'NİN "SARSILMAZ" DESTEĞİ

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'in İran'a ait insansız hava araçları ve füzelerin "neredeyse tamamını" düşürmesine yardım ettiğini belirtti.

İsrail güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'u engellendi.

"ABD KARŞI SALDIRIYA DESTEK VERMEYECEK"

CNN'in haberine göre, Biden Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "ABD'nin İsrail'e desteği tamdır" mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.

Biden, Netanyahu'ya, "bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını" ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söyledi.

Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi de, İran'ı hedef alacak bir İsrail "karşı saldırısını" ABD'nin desteklemediğini kaydetti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Tahran'ın "meşru müdafaa" hakkını kullandığını açıkladı. Yapılan açıklamada "İsrail bir hata daha yaparsa, İran'ın cevabının çok daha sert olacağı" belirtildi.

İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne de uyarı geldi. İran ve İsrail arasındaki bu çatışmadan "uzak durması" çağrısı yapıldı.

Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir üst düzey yetkili, İran'ın saldırısına karşılık verileceğini açıklarken Tel Aviv yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Toplantı bugün gerçekleşecek.

DÜNYA NASIL HAZIRLANDI?

Dünya günlerdir İran'ın İsrail're gerçekleştirdiği misilleme saldırısına hazırlanıyor. Haftalardır ülkeler vatandaşlarına Ortadoğu'ya yönelik seyahat uyarısında bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda Tahran'daki büyükelçiliğini kapattı, KLM Havayolu şirketi bölgeye uçuşlarını durdurdu.

Ürdün, Irak ve Lübnan saldırıların ardından hava sahasını kapattı.