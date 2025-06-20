İsrail ordusu, Cuma günü İran’dan kendi topraklarına doğru fırlatılan yeni füzeler tespit ettiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, “İran’dan İsrail’e doğru fırlatılan füzelerin tespit edilmesinin ardından İsrail’in birçok bölgesinde sirenler çaldı. Savunma sistemleri tehdidi engellemek için faaliyette” dedi.

Ordu, kaç füzenin fırlatıldığını veya herhangi bir hasar raporunun olup olmadığını söylemedi. Halkı, başka bir duyuruya kadar sığınak aramaya çağırdı.

Microsoft ofisi yakınında yangın çıktı

İsrail ordusunun İran’a ait bir füzeyi engellediğini açıklamasının ardından İsrail’deki acil durum ekipleri, Beer Şeva’daki yangına müdahale etti.

İsrail’in acil durum hizmetleri ajansı Magen David Adom tarafından yayınlanan videoya göre, güneydeki şehirde Microsoft ofisinin bulunduğu teknoloji parkına yakın bir sokakta birkaç yangın görülüyor.

İsrail Polisi, ülkenin Güney Bölgesi’nde açık alanlara mühimmat düştüğüne dair ihbar aldıklarını, maddi hasar meydana geldiğini ancak can kaybının bildirilmediğini açıkladı.

İran’ın saldırısında dün Beer Şeva’daki büyük hastanelerden Soroka Tıp Merkezi hasar gördü.

Beer Şeva, İsrail’in Nevatim hava üssünün bulunduğu Negev çölünde yer alıyor.