İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş beşinci günde de sürüyor.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi, bin 277 kişi yaralandı.

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.

İnsansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

İSRAİLLİ BAKANDAN HAMANEY'E "SADDAM" TEHDİDİ

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran ile savaşa dair değerlendirmede bulundu. Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsrailli bakan, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’e benzer bir akıbet yaşayabileceği tehdidinde bulundu. Katz, “İsrail’e karşı bu yola giden İran’ın komşu ülkesindeki diktatöre ne olduğunu hatırla” diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İranlı diktatörü İsrailli sivillere karşı savaş suçları işlemeye ve füze fırlatmaya devam etme konusunda uyarıyorum. İsrail devletine karşı bu yola gitmiş olan İran’ın komşu ülkesindeki diktatöre ne olduğunu hatırlamalı.”

İran’ın başkenti Tahran’daki “rejim hedefleri” ile askeri hedeflere saldırı düzenlemeye bugün de devam edeceklerini söyleyen Katz, İsrail’in dün saldırı düzenlediği İran devlet televizyonunu “propaganda ve kışkırtma yayıncılığı” yapmakla itham etti. Katz, Tahran halkına da İsrail ordusunun Farsça sözcüsünün talimatlarına uygun bir şekilde ilgili yerleri tahliye etme çağrısında bulundu.

Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006'da idam edilmişti.

İRAN, UÇUŞ İPTALLERİNİN SÜRESİNİ UZATTI

Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Havalimanı.Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Havalimanı.

İran'ın sivil havacılık kurumu, uçuş iptallerinin süresinin 18 Haziran Çarşamba günü yerel saatle 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: MOSSAD'IN OPERASYON MERKEZİNİ VURDUK

İran devlet basınına yansıyan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları, bu sabah İsrail'in askeri istihbarat dairesi ve Mossad'ın operasyon merkezini vurduklarını açıkladı.