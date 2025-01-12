İran, İsrail'e karşı kullanılan füzelerin bulunduğu yeraltı tesisini tanıttı.

Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, füze tesisini ziyaret etti.

ABD VE İSRAİL BAYRAKLARINA BASTILAR

Selami ve Hacızade'nin tesisi denetlerken, yere serilen İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bayraklarının üzerine basarak geçmesi dikkat çekti.

İmad, Kadir ve Kıyam gibi balistik füzelerin, İsrail'e karşı düzenlenen Gerçek Vaat operasyonlarında kullanılan füzeler olduğu belirtildi.

Söz konusu füzelerin, İranlılar tarafından yeraltı füze şehri olarak tanımlanan bu tesisten ateşlendiği ifade edildi.

Labirent şeklinde uzun koridorlardan oluşan yeraltı tesisinin yayınlanan görüntüleri, İranlı yetkililere göre tesisin yalnızca küçük bir kısmını gösteriyor.

Ancak görüntülerin ne zaman kaydedildiği ve tesisinin bulunduğu konum bilinmiyor.

YERALTI FÜZE ŞEHRİ

Askerlere konuşma yapan Devrim Muhafızları Komutanı Selami, İran'ın füze kapasitesinin arttığını öne sürdü.

Selami, "Düşman üretim gücümüzün düştüğünü sanıyordu ama füze gücümüzün büyüme hızı devam ediyor. Füzelerin hem nitelik hem nicelik hem de tasarım açısından kapasite ve kabiliyetleri her gün artıyor." diye konuştu.

Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin ardından, yeraltı füze şehrinin tanıtımıyla İran'ın güç kaybetmediğini göstermeyi amaçladığı yorumları yapılıyor.