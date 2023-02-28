BBC’nin yaptığı bir araştırma, İran’da en az 650 kızın zehirlendiğini ortaya çıkardı; üst düzey İranlı yetkili de kızların özellikle hedef alındığını doğruladı.

Kızlardan hayatını kaybeden olmadı, fakat onlarcası solunum sorunları, baş dönmesi ve yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

26 Şubat’ta bir basın toplantısı düzenleyen İran Sağlık Bakan Yardımcısı Yunus Panahi “Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor” dedi.

“Zehirde kullanılan malzemeler piyasada bulunabilen ürünlerden oluşuyor” diyen Dr. Panahi, zehirlerin öldürücü olmadığını ve paniğe yol açmamak gerektiğini de ekledi.

Panahi daha sonra açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi. BBC’ye göre bu, genellikle ortada suçlayacak bir hedef olmadığında yetkililerin kamuoyu öfkesini nasıl gidereceklerini bilmediklerinde tercih ettikleri bir yöntem.

En fazla saldırının görüldüğü yer Şii İslam’ın dini liderlerinin kenti olarak bilinen muhafazakar Kum kenti. Burası İslam Cumhuriyeti’nin de omurgasını oluşturuyor. Fakat ülke genelinde sekiz kentte daha kız öğrenciler zehirlendi.

Halkın tepkisi ise artıyor.

İlk zehirlenmelerin görüldüğü 30 Kasım 2022’de, Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı ve o günden bu yana ilde 10’dan fazla kız okulu hedef alındı.

Şubat ortasında Kum’daki valilik binası önünde en az 100 kişinin katıldığı bir protesto örgütlendi.

Sosyal medyada paylaşılan videolardan birinde bir babanın “Çocuklarımın güvenliğini sağlamakla yükümlüsünüz! Benim iki kızım var. Ve elimden gelen tek şey onları okula göndermemek” dediği görülüyor.

Aynı protestoda yer alan bir kadınsa “Bu bir savaş! Kum’daki kız lisesine bunu yaparak bizi evlerden çıkmamaya zorlamak istiyorlar. Kızlar evlerinden çıkamasın istiyorlar!” diyor.

Bazı veliler çocuklarının iyileşmesinin haftalar bulduğunu söylüyor.

Bir diğer videoda ise hastane yatağındaki kızına eşlik eden bir kadın “Sevgili anneler. Ben bir anayım ve çocuğum hastane yatağında. Uzuvları zayıflamış. Tırnağımı batırıyorum, hissetmiyor. Lütfen çocuklarınızı okula göndermeyin” diyor.