HAFTALAR SÜRECEK OPERASYONA HAZIRLANIYORLAR

ABD ordusunun, Başkan Donald Trump’ın talimat vermesi halinde İran’a yönelik haftalar sürebilecek askeri operasyonlara hazırlandığı bildirildi.

Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkili, planlamanın hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmaması koşuluyla değerlendirmede bulundu.

Yetkililer, olası bir saldırının iki ülke arasında bugüne kadar görülenlerden daha ciddi bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.

DİPLOMASİ SÜRERKEN ASKERİ HAZIRLIK

Açıklamalar, Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde geldi. ABD ve İranlı diplomatlar, geçen hafta Umman’da Tahran’ın nükleer programı konusunda diplomasiyi canlandırmak amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Ancak Trump yönetiminin bölgeye askeri yığınak yapması, yeni bir askeri harekat ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ YOLDA

Pentagon’un Orta Doğu’ya ilave bir uçak gemisi gönderdiği, binlerce asker ile savaş uçakları, güdümlü füze destroyerleri ve hem saldırı hem savunma kapasitesine sahip diğer askeri unsurların bölgeye sevk edildiği açıklandı.

Trump, bir askeri üste yaptığı konuşmada İran’la anlaşmanın “zor” olduğunu belirterek, “Bazen korku gerekir. Durumu gerçekten çözecek tek şey budur.” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise İran konusunda “Başkan Trump’ın tüm seçenekleri masada” tuttuğunu söyledi.

"GECE YARISI ÇEKİCİ"NDEN FARKLI BİR TABLO

ABD, geçen yıl İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sırasında bölgeye iki uçak gemisi göndermişti.

Haziran ayında düzenlenen “Midnight Hammer” (Gece Yarısı Çekici) operasyonu ise ABD’den kalkan hayalet bombardıman uçaklarının İran’daki nükleer tesisleri vurduğu tek seferlik bir saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

İran, buna Katar’daki bir ABD üssüne sınırlı bir misillemeyle karşılık vermişti. Yetkililere göre bu kez üzerinde çalışılan plan çok daha karmaşık.

HAFTALAR SÜREBİLECEK KARŞILIKLI SALDIRILAR

Yetkililerden biri, uzun süreli bir operasyon kapsamında ABD ordusunun yalnızca nükleer altyapıyı değil, İran devletine ve güvenlik kurumlarına ait tesisleri de hedef alabileceğini söyledi. Ancak ayrıntı paylaşılmadı.

Uzmanlar, İran’ın güçlü füze kapasitesi nedeniyle böyle bir operasyonun ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor. İran’ın misilleme saldırılarının bölgesel bir çatışma riskini de artırabileceği belirtiliyor.

Aynı yetkili, Washington’un İran’ın mutlaka karşılık vereceğini öngördüğünü ve bunun belirli bir süre boyunca karşılıklı saldırı ve misillemelere yol açabileceğini ifade etti. Beyaz Saray ve Pentagon, misilleme ve bölgesel savaş riskine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

BÖLGESEL DENGELER VE İSRAİL FAKTÖRÜ

Trump, İran’ın nükleer ve balistik füze programı ile muhaliflere yönelik baskıları nedeniyle Tahran’ı defalarca bombalamakla tehdit etmişti. Perşembe günü yaptığı açıklamada, diplomatik çözümün alternatifi için “çok travmatik” ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları ise İran topraklarına yönelik bir saldırı durumunda ABD’nin bölgedeki tüm askeri üslerinin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Çarşamba günü Washington’da Trump ile görüştü. Netanyahu, İran’la bir anlaşma sağlanması halinde bunun “İsrail için hayati unsurları içermesi gerektiğini” söyledi.

Tahran ise nükleer programına sınırlamalar getirilmesini, yaptırımların kaldırılması karşılığında müzakere etmeye hazır olduğunu belirtirken, füze programının bu sürece dahil edilmesini reddediyor.