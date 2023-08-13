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Şah Çerağ Türbesi'ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının faillerinden ikisi, 8 Temmuz 2023’te idam edilmişti.

Türbenin kapılarının kapalı olduğu ve güvenlik güçlerinin kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Olayın ardından saldırganlardan birinin yakalandığı diğerinin ise kaçtığı ifade edildi.

Saldırganların iki kişi olduğu, söz konusu kişilerin türbenin Mehdi Kapısı'ndan içeri girmeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

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