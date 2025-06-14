İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları gece boyu aralıklarla devam etti. İsrail gece yarısı Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. İran da Tel Aviv ve çevresini balistik füzelerle hedef almaya devam etti.

İsrail’in İran’a yönelik dün başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misilleme aralıklarla gece boyu sürdü.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı.

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini veridği saldırı başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

NÜKLEER TESİSTE SIZINTI

Gece boyu aralıklarla karşılıklı saldırılar devam etti.

İsrail gece yarısı İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. Bölgede yangınlar çıktı.

İsrail güçleri; İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini de hedef aldı.

İran tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.

Tel Aviv'de de gece boyu sirenler susmadı.

LÜBNAN HAVA SAHASI YENİDEN AÇILDI

Lübnan, İsrail ile İran arasındaki gerginlik sebebiyle dün geç saatlerde kapattığı hava sahasının tekrar açıldığını duyurdu.

Lübnan haber ajansı NNA’da yer alan habere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini, Sivil Havacılık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde, Lübnan hava sahasının cumartesi sabah 10.00’da yeniden açıldığını duyurdu.

Rasamini, "ülke hava sahasını kapatma kararının ve beraberindeki olağanüstü önlemlerin tamamen güvenlik gereklilikleri nedeniyle alınmış olduğunu" belirtti.

Haberde, alınan karar kapsamda Middle East Airlines’in (MEA) uçuşlarını iptal ettiği uçuşları yeni saatlere göre yeniden planlayacağı ve bu konuda en kısa sürede detaylı bir açıklama yapılacağı aktarıldı.

İRAN'DAN 3 ÜLKEYE UYARI

İran devlet basınına yansıyan haberlere göre, İran, İsrail'e yönelik saldırılarının durdurulmasına yardımcı olmaları halinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın bölgedeki üslerinin ve gemilerinin hedef alınacağı uyarısında bulundu.