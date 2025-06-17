Bunlar da ilginizi çekebilir

"Şimdiye kadarki operasyonlar caydırıcılık içindi, yakında cezalandırıcı saldırılar başlayacak." ifadelerini kullanan Musevi, "İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da yaşayanlar, Netanyahu’nun hayvani hırslarının kurbanı olmamak ve canlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler." uyarısında bulundu.

İsrail, İran'da birçok bölgeye saldırılar düzenliyor

İsrail, İran'da birçok bölgeye saldırılar düzenliyor

İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirten Musevi, ülkesinin tarihte saldırı ve işgale boyun eğmediğini ifade etti.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.