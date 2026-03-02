Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Prens Sultan Hava Üssü yakınında "5 düşman İHA'sının" engellenerek imha edildiğini belirtti. Maliki açıklamasında başka detaya yer vermedi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, İran'dan fırlatılan İHA’lardan birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri’nde Katar Enerji’ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Saldırı sonucu oluşan hasar ve kayıpların ilgili kurumlar tarafından değerlendirileceği, konuya ilişkin detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.