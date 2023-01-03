Tahran Valiliğinden yapılan açıklamada, başkentin hava kirliliği endeksinin ortalama 165 civarında seyrettiği bunun da tüm gruplar için “sağlıksız” olduğu belirtildi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Hava Kirliliği Acil Durum Çalışma Grubu’nun onayıyla eyalette, hamileler, 6 yaşından küçük ya da ilkokul öğrencisi çocukları olan anneler, 50 yaş üstü, kalp, akciğer ve solunum yolu hastalığı olanlar ile diyabet, romatizma, yüksek tansiyon ve kanser hastası çalışanlar salı ve çarşamba günleri uzaktan çalışacak.

Tahran Vali Yardımcısı Abed Meleki, tüm devlet kurumlarının bu karara göre hareket etmesini isteyerek, uymayanların adli makamlara sevk edileceği uyarısında bulundu.

Meleki ayrıca, eyaletin Demavend ve Firuzkoh şehirleri dışındaki kentlerde okulların kapalı olacağını ve eğitimin çarşamba gününe kadar tüm kademelerde uzaktan yapılacağını bildirdi.

Elborz, İsfahan ve Kazvin eyaletlerinin birçok bölgesinde de üniversiteler dahil, eğitimin çevrim içi devam edeceği kaydedildi.

Eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor. Tahran, Elborz, İsfahan, Kazvin, Kum ve Huzistan eyaletlerinin birçok bölgesinde eğitim birkaç gündür çevrim içi yapılıyor.