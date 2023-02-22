Dorz köyünde dün de 5,2 büyüklüğünde depremle meydana gelmişti.

Fars Eyaleti Kızılay Müdürü Hüseyin Dervişi, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Dorz köyü olan 5,5 büyüklüğündeki deprem , yerel saatle 04.41’te kaydedildi. Deprem yerin 11 kilometre altında gerçekleşti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.