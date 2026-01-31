İran basınında yer alan haberlere göre, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Muallim Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binada patlama meydana geldi.

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı yönünde iddialar bulunduğuna ancak şu ana kadar bunu doğrulayamadıklarını söyledi.

Dünyada 2026'nın ilk ayına siyasi gerilimler ve afetler damga vurdu
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.