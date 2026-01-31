İran basınında yer alan haberlere göre, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Muallim Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binada patlama meydana geldi.

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı yönünde iddialar bulunduğuna ancak şu ana kadar bunu doğrulayamadıklarını söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.