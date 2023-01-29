İran devlet televizyonu, İsfahan'da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi.
Patlamanın bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.
İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.
İran devlet televizyonu, İsfahan'da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi.
Patlamanın bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.
İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
Yorumlar