İran devlet televizyonu, İsfahan'da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi.

Patlamanın bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.

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İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.