Musk ve Taibbi, "Rusya'nın ABD siyasetine dahli aldatmacasında" medyayı adres gösterdi

Musk ve Taibbi, "Rusya'nın ABD siyasetine dahli aldatmacasında" medyayı adres gösterdi

Patlamanın bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.

İran devlet televizyonu, İsfahan'da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.