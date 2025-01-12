Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen İrfan Can, Hacettepe ve Başakşehir kariyerinin ardından 2021 yılında Fenerbahçe forması giymişti.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 22 maça çıkan İrfan Can 1 gol 2 asist katkısı sağlamıştı.

"BİR RÜYANIN İÇİNDE YÜRÜYOR GİBİ HİSSEDERSİNİZ"

Milli futbolcu imzanın ardından, "Fenerbahçe; hayalim, ailem, gururum... Çubukluyu sırtınıza geçirip sahaya çıktığınızda, bir rüyanın içinde yürüyor gibi hissedersiniz. Efsanelerin izinden yürüyebilme şerefini kazanabildiğim için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2020/21 sezonundan itibaren Çubuklu formamızı başarı ile terleten Futbol Takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır.

Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki ve istifa çağrısı Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki ve istifa çağrısı

Fenerbahçemizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."