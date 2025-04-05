Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Bölge Departmanı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, İrkutsk bölgesinde 613 yerleşim biriminde 100 binden fazla evin şiddetli rüzgar nedeniyle elektriksiz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, “Hızı saniyede 34 metreye ulaşan rüzgar nedeniyle İrkutsk’un sekiz bölgesindeki 613 yerleşim biriminde 101 bin 306 evin elektrik bağlantısı önleyici tedbir olarak kesildi. Şu anda rüzgarın hızı yer yer saniyede 15 ila 29 metreye ulaşıyor. Can kaybı veya yaralı yok” ifadelerine yer verildi.

Şiddetli rüzgarın 6 Nisan sabahına kadar devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Krasnoyarsk, Hakasya ve Kemerovo bölgelerindeki kasırgaların en az 1 kişinin ölümü ve 10’dan fazla kişinin yaralanmasına neden olurken, birçok yerde orman yangınlarının çıkmasına yol açtığı belirtildi.