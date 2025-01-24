Teknik direktör İsmail Kartal, İran takımı Persepolis'in 2.2 milyon dolarlık teklifini değerlendiriyor.

İran basınında yer alan haberlere göre Persepolis Başkanı Reza Darvish, deneyimli teknik adamla sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. 63 yaşındaki İsmail Kartal, daha önce Persepolis’ten teklif aldığını doğrulamıştı. Başkan Reza Darvish’in sunduğu teklife göre Persepolis, Kartal ile 1.5 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor. Anlaşma sağlanması halinde Kartal, bu süre boyunca toplam 2.2 milyon dolar maaş alacak.

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon Süper Lig’de rekor puan toplayarak adını kulüp tarihine yazdıran İsmail Kartal, hem taktik bilgisi hem de futbolcularıyla kurduğu güçlü iletişimle dikkat çekmişti. Persepolis’in, Kartal’ı tercih etmesinde bu başarıların etkili olduğu belirtiliyor.