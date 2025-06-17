İspanya Başbakan Yardımcısı, Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanı Sara Aagesen, büyük tartışmalara neden olan genel elektrik kesintisi nedeniyle ilgili bakanlığında yürütülen soruşturmada elde edilen ilk verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıkan Aagesen, "Voltajı düzenlemek için yeterli kapasite yoktu." dedi.

Aagesen, sorunun, "elektrik dağıtım ve sistem operatörü şirketi Red Electrica'nın kötü planlamasından ve bu görevi yerine getirmek için yeterli finansal desteği almalarına rağmen bazı durumlarda uygunsuz şekilde bağlantıyı kesen üretim şirketlerinden" kaynaklandığını ifade etti.

"Elektrik kesintisinin çok faktörlü bir kökeni var." diyen İspanyol Bakan, şebeke ağlarında güvenlik açıkları tespit edildiğini söyledi.

Aagesen, kesintinin sebepleri arasında başlarda ortaya atılan iddialardan biri olan siber saldırıya dair hiçbir işaret olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Voltaj kontrol kapasitelerinde bir eksiklik vardı. Bu, yeterince programlanmadıkları ya da programlananların standardın gerektirdiği şeyleri yeterince sağlamadıklarından oldu. Ya da her ikisinin bir kombinasyonu da olabilir. Onaylayabileceğimiz şey, bunun ülkedeki eksiklikten kaynaklanmadığıdır. Yanıt vermek için yeterli üretim kapasitesi mevcuttu."

Aagesen, ülkede gelecekte böyle bir durumun yaşanmaması için tedbirler içeren kanun hükmünde kararnameyi bir sonraki Bakanlar Kurulu'na sunacağını duyurdu.

Diğer yandan Bakan Aagesen'in açıklamalarında sorumlulardan biri olarak gösterilen Red Electrica'nın Başkanı Beatriz Corredor, geçen haftalarda İspanya devlet televizyonu RTVE'ye yaptığı açıklamada, "Dağıtım şebekesinde kısa devre, atalet, bilgisayar sistemi, rezerv eksikliği veya aşırı voltaj sorunu yoktu. Bazı geleneksel üretim tesislerinin düzenlemelere uymada başarısız." diyerek farklı bir görüş ortaya atmıştı.

Ülkenin güneyindeki Sevilya, Granada ve Badajoz kentlerindeki trafo merkezlerinde 28 Nisan'da saat 12.33'te başlayan elektrik kesintisinde İspanya'da tüketilen enerjinin yüzde 60'ına denk gelen 15 gigavatlık elektrik 5 saniyede yok olmuş ve ülke genelini etkileyen kesintilerin ardından 15 saat sonra normale dönülmüştü.

Kesintiler İspanya dışında Portekiz ve Fransa'nın güneyini de etkilemişti.