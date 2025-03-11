İspanya'da 18 yaş altındakilere alkol satışı ve reklamını sınırlayan yasa tasarısı ülkede gündem oldu.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, gençler arasında artan alkol tüketimini engellemek amacıyla 18 yaş altındakilere alkol satışı ve reklamını sınırlayan yasa tasarısını Bakanlar Kurulu'nda onaylayarak Meclis'e gönderdi.

Meclis onayına sunulan yasa tasarısının 18 yaş altındakilerin alkol tüketimini engellemeyi, alkol satışını sınırlandırmayı ve gençleri özendirebilecek reklamları yasaklamayı amaçladığı açıklandı. Tasarı kapsamında, reşit olmayanların bulunduğu eğitim, spor veya eğlence merkezlerinde alkol tüketimi ve satışı yasaklanacak. Ayrıca, çocukların sıkça bulunduğu alanların 150 metre yakınında alkollü içecek reklamları ve sponsorluklarına izin verilmeyecek.

Sağlık Bakanı Monica Garcia, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, yasa tasarısının İspanya'da bir 'öncü' adım olacağını vurguladı. Garcia, "Bilimsel kanıtlar açık. Sağlık üzerinde olumsuz etkisi olmayan, hiçbir türde güvenli miktarda alkol yoktur. Ölçülü tüketimin sağlığa bazı faydaları olabileceği yönündeki köklü ve bilim karşıtı düşünceyi hayal gücümüzden uzaklaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.