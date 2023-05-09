Barselona'nın 15 numaralı mahkemesi, avukatı aracılığıyla tutuksuz yargılanmak isteyen Alves'in talebini reddederek, futbolcunun tutukluluğunun devamına karar verdi.

İspanyol basını, İspanyol ve Brezilya vatandaşı olan Alves'in suçluluğuna ilişkin savcılığın sunduğu delillerin mahkemece yeterli olduğunun düşünüldüğünü ve kaçma riski göz önünde bulundurularak cezaevinde kalmasının uygun görüldüğünü yazdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.