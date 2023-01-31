Her yıl ocak ayının son haftasında pazartesi ve salı günleri yapılan Joaldunak festivali kapsamında üzerlerine koyun postu giyen, başlarına renkli kurdelelerle süslü kukuleta takan köylüler, "ilkbaharı uyandırmak ve kötülükleri kovmak" inancıyla bellerine ya da sırtlarına bağladıkları büyük çanları çalarak yürüdü.

Bu yıl Ituren, Aurtiz ve Zubieta köyleri arasında etkinliğe özgü geleneksel kıyafetlerle yürüyüşün yapıldığı festivale halk geniş katılım gösterdi.

AA muhabirine konuşan 19 yaşındaki Mattin, çok küçük yaştan beri kardeşi ve babasıyla Joaldunak'a katıldığını, bugünün kendisi için her zaman çok özel olduğunu söyledi.

Diğer bir Basklı Joxean da "25 yaşındayım ve 10 yaşımdan beri geleneksel kıyafetlerle festivale katılıyorum. Bugün az kadın var ama normalde bizim ailede genç, yaşlı, erkek, kadın herkes yürüyüşe katılır. Benim için yılın en büyük festivali." dedi.

İspanya'da sayıları 150'yi geçen "Ulusal Kültürel ve Turistik Değer" olarak tanınan festivallerden biri olan Joaldunak'ın başlangıcı ve nedeni tam olarak bilinmese de Batı kiliselerinin inancına göre, "Kül Çarşambası" olarak adlandırılan 40 günlük oruç döneminin ve karnavalların (Venedik, Rio, Kanarya Adaları'ndaki gibi dünyaca ünlü karnavalların) habercisi olarak da yorumlanıyor.