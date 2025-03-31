Asturias özerk yönetimi Acil Servis kurumunun verdiği bilgilerde, Degana'daki bir kömür madeninde yerel saat ile 09.30'da (TSİ 10.30) patlama meydana geldiği ve en az iki kişinin öldüğü belirtildi.

Yetkililer, patlama sonrasında 3 kişinin ağır yaralı, 4 kişinin kayıp olduğunu kaydetti.

​​​​​Asturya özerk yönetim hükümeti sözcüsü de patlama sırasında maden işçilerinin grafit üretimi için bir mineral üzerinde izinli çalışma yürüttüğünü duyurdu.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve sivil yardım ekibi gönderildi.