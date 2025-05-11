Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangında iki itfaiye görevlisinin hafif yaralandığı ve fabrikada yaklaşık 70 ton havuz temizlik malzemesinin depolandığı bilgisi verildi.

Bellostas, son ölçümlerde havada klor kalıntısı tespit edilmediğini ve sorun oluşturacak bir durumun bulunmadığını duyurdu.

Katalonya İtfaiye Şefi Joan Josep Bellostas, yangının kontrol altına alındığını ve gün içinde söndürüleceğini belirtti.

Everest'te şerpalar zirveye kadar olan rotanın ip hattı kurulumunu tamamladı

Everest'te şerpalar zirveye kadar olan rotanın ip hattı kurulumunu tamamladı

Hava ile duman ölçümleri yapıldığını kaydeden yetkililer, ölçümlerden sonra toplamda 150 bin kişinin yaşadığı beş kasabada saat 12.30'a kadar karantina uygulandığını açıkladı.

Yetkililer, yangınla birlikte hidroklorik asit parçaları içeren büyük bir toksik bulut oluştuğunu belirtti.

Katalonya özerk yönetim hükümeti yetkililerinden edinilen bilgilerde, Barselona yakınlarında Vilanova i la Geltru kasabasında saat 05.30'ta kimyasal ürünlerin olduğu bir fabrikada yangın çıktığı ifade edildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.