Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 10 ili etkileyen depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye gelen İspanya Valensiya İtfaiyesi arama kurtarma ekibi başkanı Salvador Luque, "Böyle bir felaketle karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmemişti." dedi.

Kahramanmaraş'ta çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a gelen 9 kişilik ekip, Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmesi İGA yetkililerince karşılandı.

Arama kurtarma operasyonlarında uzman bir grup itfaiyeci olduklarını söyleyen Luque, deprem haberini aldıkları andan itibaren sahaya intikal için İspanya'daki Türk büyükelçiliğine başvurduklarını belirtti.

Büyükelçilik aracılığıyla Türk hükumetine ulaştıklarını kaydeden Luque, "Buraya büyük bir umutla işimizi yapmaya geldik ama bu kadar büyük bir felaketle karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmemişti." diye konuştu.

Türk halkının cömert ve misafirperver olduğunu dile getiren Luque "En zor dönemlerinde bile Türk halkı bize çok cömert ve misafirperver davrandı. Bu halka daha fazla hizmet edememenin acı ve hüznüyle doluyuz. İspanya hükûmeti bu felaketten sonra Türkiye'nin daha çok yanında olmaya devam edecektir." dedi.