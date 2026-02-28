Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail kaynakları Hamaney ile iletişimin kesildiğini öne sürdü.

Haberde, Hamaney'in askeri sekreterinin ve aile üyelerinin öldüğü öne sürüldü.

Devrim Muhafızları’ndan İsrail’e Geniş Çaplı Füze ve İHA Saldırısı

Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığına dikkati çekilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğu kaydedildi.

İsrail basınına yansıyan haberde, Hamaney'in, saldırılarda hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin büyük olduğu iddia edildi.

