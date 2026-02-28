İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başladığı sırada İran lideri Ali Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığını ileri sürdü.
İsrail basınına yansıyan haberde, Hamaney'in, saldırılarda hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin büyük olduğu iddia edildi.
Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığına dikkati çekilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğu kaydedildi.
Haberde, Hamaney'in askeri sekreterinin ve aile üyelerinin öldüğü öne sürüldü.
Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail kaynakları Hamaney ile iletişimin kesildiğini öne sürdü.