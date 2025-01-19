İsrail Kanal 12 televizyonu, serbest bırakılacak üç kadın rehinenin isimlerini, Romi Gonen, Doron Steinbrecher ve Emily Damari olarak açıkladı.



İsrail Başbakanlığı, yaşayan diğer 4 rehinenin ise 7 gün içinde serbest bırakılacağını açıklamıştı. Hamas, İsrail'in üç kadın rehineye karşılık serbest bırakılacak 90 Filistinli mahkûmun isimlerinin yer aldığı bir liste vereceğini açıklamıştı. Gazze'de 15 aydır devam eden savaşta ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak mahkûmlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

Ateşkeste esir takasından önce İsrail Hamas arasında liste krizi yaşandı. Netanyahu, listenin kendilerine teslim edileceği zaman ateşkesin başlayacağını söyledi.



Hamas ateşkese bağlılığını açıklayarak, listenini teknek sebeplerden ötürü geciktiğini belirtti.

ATEŞKESİN İLK AŞAMASINDA NE VAR?

Ateşkesin illk aşamasında esir takası yapılacak. 6 hafta sürecek ilk aşamada Hamas 33 İsrailli esiri serbest bırakacak. İsrail de her kadın asker için 50, her sivil esir için de 30 Filistinli mahkûmu serbest bırakacak.



İsrail ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları salıverecek.



İsrail ayrıca kademeli olarak silahsız Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmesine ve günde 600 kamyona kadar yardımın bölgeye girmesine izin verecek.