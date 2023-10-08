Dün sabah saatlerinde İsrail'e operasyon başlatan Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasındaki çatışmaların dün akşam farklı noktalarda devam ettiği duyuruldu.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze Şeridi sınırına yakın yerleşim yerlerinden Sderot’taki polis karakolunu ele geçiren Filistinli silahlı gruplar ve Kfar Azza yerleşim biriminde İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Gazze'ye yönelik saldırılarda ölü sayısı 370'e ulaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 370 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 200 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda şu ana kadar 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Sözcü Hagari, son 24 saatte Hamas'ın saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 26 olduğunu belirtti.

İsrail basını: Ölen İsrailli sayısının 600'e yükseldi

Öte yandan The Jerusalem Post gazetesinin haberinde gayriresmi raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna işaret edilerek, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Hamas'ın saldırılarında resmi kaynaklara göre 500, yerel medyaya göre 600 İsrailli öldü, 2 bin kişi yaralandı.

Kaynak : TRT Haber