İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabı X’ten Türkçe bir açıklama yayımladı.

Paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Saar, “Kendini bir sultan gibi gören Erdoğan, bir başka coşkulu ve saldırgan konuşmasında, İsrail ve İsrail Başbakanı aleyhindeki kışkırtıcı söylemlerini sürdürmeye devam ediyor.” dedi.

Saar, "Emperyal heveslerini gizlemeyen; Kuzey Suriye’yi işgal etmiş ve Kuzey Kıbrıs’ı uluslararası hukuka aykırı biçimde elinde tutan birinin, hukuk ve ahlak adına konuşması ise tam anlamıyla ironiktir. Bir nebze öz farkındalık, hiç de fena olmazdı.” ifadelerini kullandı.

Gideon Saar, açıklamasında şunları söyledi:

“Kendini bir sultan gibi gören Erdoğan, bir başka coşkulu ve saldırgan konuşmasında, İsrail ve İsrail Başbakanı aleyhindeki kışkırtıcı söylemlerini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlarının özgürlüklerini ve haklarını bastırmakta, aynı şekilde ülkesindeki muhalefeti sindirmekte rekor kırmış bir lider olarak, başkalarına ahlâk dersi vermeye cüret ediyor. Emperyal heveslerini gizlemeyen; Kuzey Suriye’yi işgal etmiş ve Kuzey Kıbrıs’ı uluslararası hukuka aykırı biçimde elinde tutan birinin, hukuk ve ahlak adına konuşması ise tam anlamıyla ironiktir. Bir nebze öz farkındalık, hiç de fena olmazdı.”

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN YANIT

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Saar’ın paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrailli Bakan tarafından yapılan sosyal medya paylaşımının, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan” ibaret olduğu vurgulandı.

İsrailli yetkililerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalmasının “söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit ettiği” belirtilen açıklamada, “Netanyahu’nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir.” ifadesine yer verildi.

“İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçların” herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmekte olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İsrail’in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz.”

BİR TEPKİ DE ÖMER ÇELİK'TEN GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya hesabında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Saar'ın işgalci, soykırımcı ve bugünün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesi olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar işgalci, soykırımcı ve günümüzün Nazi yönetimi olan bir ekibin üyesidir.mCumhurbaşkanımıza söylediği sözlerin Avrupa’daki Neo-Nazi’lerle aynı olması şaşırtıcı değil. İsrail Dışişleri Bakanının sözleri Nazi zihniyetinin tam temsilcisidir. Cumhurbaşkanımız soykırımcı Nazi zihniyetine karşı insanlık vicdanını temsil etmektedir. Tüm dünya bunu böyle bilmektedir. İnsanlık adına en gür ve net irade Cumhurbaşkanımızın şahsında somutlaşmıştır."