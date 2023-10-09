Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunun yankıları sürüyor. Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçmiş ve 'savaştayız' demişti. Netanyahu'nun bu açıklamasından saatler sonra İsrail resmen Hamas'a savaş ilan etti.Gazze'ye havadan misilleme saldırılarına devam eden İsrail, ülke sınırları içinde 8 noktada hala tam kontrolü sağlamaya çalışıyor. Wall Street Journal elde ettiği bir rapora dayandırdığı haberinde İran'ın operasyonda dahili olduğunu öne sürdü.

'SON ONAY BEYRUT'TA VERİLDİ'

Söz konusu habere göre 'İranlı güvenlik yetkilileri, Hamas'ın Cumartesi günü İsrail'e yönelik gizli saldırısını planlamasına yardımcı oldu ve geçen Pazartesi Beyrut'ta yapılan toplantıda son onayı verdi' denildi.

İRAN'DAN AKSA TUFANI AÇIKLAMASI

Çatışmalar hız kesmeden devam ederken İran'dan dikkat çeken bir Aksa Tufanı açıklaması geldi. İran ilk defa bu iddialara yanıt verdi. İran, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunda herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti. İran'ın BM misyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 'Filistin'e kararlı bir şekilde destek veriyoruz, ancak Filistin'in tepkisine dahil değiliz, çünkü bu yanıt yalnızca Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor.'

FESTİVALDE 250 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in güneyinde Hamas militanlarının saldırısına uğrayan müzik festivali alanından 250'den fazla cesedin çıkarıldığı bildirildi. İsrail’deki basın kuruluşları bu sayıyı, arama kurtarma örgütü Zaka’dan gelen bilgiye dayandırdı.

İsrail basını saldırının boyutunu gözler önüne seren bir manşet ile okurlarının karşısına çıktı. Haaretz 'Holokost'tan bu yana en ölümcül saldırı' manşetini attı.

'İSRAİLİ YILLARCA KANDIRDILAR'

Times of Israel ise 'Hamas'ın nasıl yıllarca İsrail'i kandırdığını' yazdı. Haberde 'Hamas'a yakın bir kaynak, terör örgütünün İsrail'i, grubun silahlı çatışma istemediğini ve göreceli sakinliği korumak için ekonomik teşviklerle yatıştırılabileceğini düşündürmek amacıyla yıllarca süren bir kampanya yürüttüğünü söyledi' ifadelerine yer verildi. Haberde Eski ulusal güvenlik danışmanı Yaakov Amidror'un itiraf gibi açıklamalarına da yer verildi.

'Bunun doğru olduğuna inanmaya başladık diyen Amidror sözlerine şöyle devam etti; 'Yani biz bir hata yaptık. Bu hatayı bir daha yapmayacağız ve Hamas'ı yavaş ama emin adımlarla yok edeceğiz.'

Birleşmiş Milletler (BM) Pazar gecesi yaptığı açıklamada, yerel saatle 21:00 itibarıyla 123.000'den fazla Filistinlinin Gazze'de yerinden edildiğini ve 74.000'e yakınının okullara sığındığını söyledi.

İsrail, Hamas'ın sürpriz saldırısına Gazze'ye bir dizi hava saldırısıyla karşılık verdi. Gazze Şeridi yaklaşık 2,3 milyon insana ev sahipliği yapıyor ve dünyadaki en yüksek nüfus yoğunluğundan birine sahip.

Filistinli sağlık yetkilileri, 400'den fazla kişinin öldüğünü, 2.000'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

