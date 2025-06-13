İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.

İran devlet televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde birçok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti.

İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara sert yanıt verileceğini belirtirken, İran'ın Press TV kanalı, İsrail'in saldırısında başkent Tahran'da beş kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını aktardı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İranlı yetkililerin verdiği bilgiye dayanarak, İsrail'in hedef aldığı Natanz nükleer tesisindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada ayrıca Buşehr nükleer tesisinin saldırılarda hedef alınmadığı ifade edildi.

AFP: İRAN, İSRAİL'E DOĞRU 100 İHA FIRLATTI

İsrail ordu sözcüsü, saldırılara ilişkin açıklamasında, İran'a yönelik saldırılarda 200 savaş uçağının yer aldığını ve 100'den fazla hedefin vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırılarda ayrıca 100'den fazla insansız hava aracının kullanıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, İsrail savaş uçaklarının İran'daki nükleer tesisleri hedef almaya devam ettiğini açıkladı.

AFP haber ajansı, İsrail'in saldırısının ardından İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 100 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını, İsrail ordusunun bu İHA'lara engel olmaya çalıştığını aktardı. Buna göre, İsrail ordusu, İHA ile saldırıların son birkaç saat içinde gerçekleştiğini bildirdi.

"ÇOK YOĞUN PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR"

NTV Tahran Temsilcisi Ali Çabuk, NTV canlı yayınında, İsrail'in saldırıları sırasında yaşanan patlama seslerini şöyle anlattı:

"Paylaşılan bazı görüntüler var. Bu görüntülerde Tahran'ın şehir merkezinin, özellikle de kuzey bölgesinde bazı noktaların hedef alındığı görülüyor.

Ben de Tahran şehir merkezindeyim. Burada da çok yoğun bir şekilde patlama sesleri duyuluyor. Savaş uçaklarının sesi geliyor. Havada da şu anda çok yoğun bir barut kokusu alınıyor."

"İRAN SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI"

Patlama seslerinin ardından İran'ın savaş uçaklarının da havalandığını ifade eden Çabuk, "Savaş uçaklarının çok yoğun seslerini duyuyoruz. İran çok sert bir şekilde yanıt vereceğini duyurmuştu. İran kamuoyunda beklentiler de var. İran karşı saldırı yapacak mı? Şimdi gözler burada olacak" ifadelerini kullandı.

Ali Çabuk, Tahran'ın yanı sıra ilerleyen saatlerde Tebriz ve Natanz'da da bazı bölgelerin vurulduğunu söyledi.

İRAN: SİVİL YERLEŞİM YERLERİ VURULDU

İran devlet televizyonu da İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı.

Ayrıca saldırı nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu duyuruldu.

Bir binanın enkazından bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığına ilişkin görüntüler yayınlandı.

İran devlet televizyonu, Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre beş kişi yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

GENELKURMAY BAŞKANI VE DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI ÖLDÜ

Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı'nın da vurulduğunu duyuran İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü doğruladı.

İran haber ajansı IRNA ise Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatta olduğu ve şu an "savaş odası"nda olduğunu duyurdu.

Ancak Fars Haber Ajansı Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI VE GENELKURMAYA ATAMALAR

İsrail saldırısında yaşanan ölümlerin üzerine, Ahmed Vahidi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı olarak atandı. Vahidi, eski içişleri bakanı ve eski devrim muhafızları komutanıydı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kararnamesiyle Emir Habibullah Seyyari, İran Genelkurmay Başkanlığı'na geçici komutan olarak atandı.

"NÜKLEER SIZINTI TESPİT EDİLMEDİ"

Saldırıda nükleer çalışmalarda görev alan bilim insanları Feridun Abbasi ile Muhammed Mehdi Tahrancı'nın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Öte yandan Natanz'daki nükleer tesisin hedef alındığı saldırının ardından sızıntı tespit edilmediği ifade edildi.

İranlı güvenlik kaynakları, Tahran yönetiminin "İsrail'e çok sert bir yanıt" vermeye hazırlandığını bildirdi.

ABD: SALDIRIYA DAHİL DEĞİLİZ, İRAN BİZİ HEDEF ALMAMALI

Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde "ABD saldırılara doğrudan ya da destekleyici olarak dahil değil" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "İsrail İran'a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. İran'a Yönelik saldırılara dahil değiliz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı. Bizim önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumak" açıklaması yaptı.

"TRUMP TOPLANTIYA KATILACAK"

Beyaz Saray, saldırının ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik konseyi toplantısına katılacağını duyurdu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: OHAL İLAN EDİLDİ

İran'a saldırı düzenlediklerini teyit eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, bir sonraki duyuruya kadar işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

HAVA SAHALARI KAPATILDI

Saldırının adını "Yükselen Aslan" olarak duyurulmasının ardından ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

Öte yandan, Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanı uçuşlara kapatıldı.

İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi.

Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

Tel Aviv Belediyesi, İran'a saldırıların ardından bugün gerçekleşmesi planlanan Onur Yürüyüşü'nün iptal edildiğini açıkladı.

Ürdün de hava sahasını geçici olarak kapattı.

İsrail gece yarısı İran'ı vurdu - 2İsrail saldırısında Tahran'daki bir çok bina hasar gördü.

İSRAİL ORDUSU: İLK AŞAMA TAMAMLANDI

İsrail ordusu ayrıca "Onlarca askeri ve nükleer noktayı hedef alan operasyonun ilk aşaması tamamlandı" açıklaması yaptı.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı" ifadesi kullanıldı.

"İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı" başlattıklarını duyuran İsrail ordusu, İsrail'in vatandaşlarını savunması gerekçesiyle "gerekli olan her yere" saldıracağı tehdidinde bulunuldu.

İKİNCİ DALGA SALDIRI BAŞLADI

İsrail Ordu radyosu "ikinci dalga saldırının da başladığını ve İran'ın batısına odaklanıldığını" açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, binlerce yedek askerin göreve çağırıldığını duyurdu.

NETANYAHU: NÜKLEER BOMBA ÜRETEN BİLİM İNSANLARINI DA HEDEF ALDIK

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da İran'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"İsrail tarihinde belirleyici bir noktadayız" diyen Netanyahu şöyle devam etti: "Savaş pilotlarımız İran'da pek çok noktayı vuruyor. Bu operasyon kaç gün sürerse sürsün devam edeceğiz. Savaşımız İran halkı ile değil diktatör rejimiyle."

Netanyahu ayrıca "İran Natanz'daki uranyum zenginleştirme merkezini vurduk. Ayrıca nükleer bomba üreten bilim insanlarını da hedef aldık" açıklaması yaptı

"ABD'YE BİLGİ VERİLDİ"

Saldırının ardından İsrailli bir yetkili, İsrail medyasına yaptığı açıklamada operasyondan önce ABD yönetimine haber verildiğini söyledi. Yetkili "İran konusunda Washington ile tam koordinasyon içindeyiz" dedi.

İRAN DIŞİŞLERİ: ABD DE SORUMLU OLACAK

İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıyla ilgili ABD'yi suçladı.

"Uluslararası hukuka göre İsrail'e yanıt verme hakkımız var" denilen Dışişleri açıklamasında "İsrail'in baş destekçisi olan ABD, İsrail'in maceracı hareketlerinden sorumlu olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada "İsrail saldırısı küresel güvenliği benzeri görülmemiş bir tehditle karşı karşıya bıraktı" denildi.

İRAN GENELKURMAYI: AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail saldırılarına sert cevap vereceklerini söyledi.

Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler. İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılığını beklesinler" dedi.

İranlı yetkili, İsrail saldırısında bazı komutanların hayatını kaybettiğini belirtti.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI: GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN NOKTADAYIZ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz" dedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a saldırı için uzun süredir hazırlık yapıldığını belirtti.

Başlattıkları saldırılarla "geri dönüşü olmayan bir noktada" olduklarını aktaran Zamir, İran'a saldırmak dışında seçenekleri olmadığını öne sürdü.

İran'ın kendilerine karşı saldırıda bulunacağını dile getiren Zamir, "beklenen bedelin alışılmıştan daha farklı" olacağını kaydetti.

ÜÇÜNCÜ DALGA SALDIRI BAŞLADI

Havanın aydınlandığı saatlerde ise İsrail saldırılarının üçüncü dalgası başladı. İran devlet medyası Tahran'da yeni patlama seslerinin duyulduğunu belirtirken, İran'ın kuzeybatısında üç askeri tesisin de vurulduğu ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSRAİL'E KINAMA

Suudi Arabistan, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak kınadı. Açıklamada, İsrail'in saldırıları, İran'ın egemenliğine aykırı olarak nitelendirildi.

İNGİLTERE: ENDİŞE VERİCİ

İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Keir Starmer da İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerinin endişe verici olduğunu söyledi. Starmer, tüm tarafları "geri adım atmaya ve tansiyonu acilen düşürmeye" çağırdı.

HAMAS: BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRABİLİR

Saldırıların ardından Hamas'tan yapılan ilk açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tehlikeli olduğu ve bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği ifade edildi.