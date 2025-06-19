İsrail ordusu, İran’dan İsrail’e doğru füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran’dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasıyla birlikte halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi.

İsraillilerin cep telefonlarına da aynı acil durum uyarıları gönderildi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de, Kudüs ve ülkenin kuzey bölgelerinde siren sesleri duyuldu.

Trump’ın, İran’a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edildi.

Wall Street Journal’ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, ABD’nin İran’a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.

Söz konusu kaynaklar, Trump’ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD’nin İran’a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran’ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

İran’ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD’nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

Trump, 17 Haziran gecesi, Beyaz Saray Durum Odası’nda üst düzey yetkililerle İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve ABD’nin olası müdahalesi konusunda toplantı yapmıştı.

Gazetecilere dün yaptığı açıklamada da Trump, Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemiş ve “Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir.” ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı: “Gayrimeşru İsrail rejimi hariç, diplomasiye bağlılığımızı sürdürüyoruz”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail’in saldırganlığına karşılık meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini belirterek, “Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye de bağlılığımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail’in bölgedeki tek nükleer silah sahibi ülke olduğunu gösteren bir grafik yayımladı.

İran’ın şu ana kadar yalnızca meşru müdafaa hakkı kapsamında İsrail’e misilleme yaptığını ve Tel Aviv’e “yardım ve yataklık” edenleri şu ana kadar hedef almadığını belirten Erakçi, şunları kaydetti:

“Tıpkı Netanyahu’nun diplomasiyi yok etmek için bu savaşı üretmesi gibi dünya, başarısız İsrail rejiminin alevleri bölgeye ve ötesine yaymaya yönelik artan girişimleri konusunda oldukça endişeli olmalıdır.”

Erakçi, ülkesinin nükleer silah elde etme niyeti olmadığını yineleyerek, buna karşılık İsrail’in bölgedeki tek nükleer silaha sahip ülke olduğuna işaret etti.

İran’ın İsrail’i pişman edeceğini ve bedelini ödeteceğinin altını çizen Erakçi, “Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Daha önce olduğu gibi bakış açımız ciddi ve ileriye dönük.” ifadelerine yer verdi.