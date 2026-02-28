İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Haber ajansı Reuters'a konuşan tanıklar, Kudüs'te siren sesleri duyulduğunu aktardı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre ise başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu. İran medyası, merkezdeki üç ayrı noktada gerçekleşen patlamaların nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi. İki ayrı noktadan dumanların yükseldiği belirtildi.

Tahran'ın kuzeyinde iki patlama daha gerçekleştiği aktarıldı.

İSRAİL GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE BAŞLADI

İsrail ordusu ise sirenlerin, hava saldırısı ihtimaline karşı halkı hazırlamak amacıyla uyarı olarak devreye sokulduğunu açıkladı.

Ülke genelinde okullar tatil edilirken ordu halka evlerinden çıkmamaları için çağrı yapmaya başladı.

İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI

Saldırı kararının ardından İsrail saat 09.30 gibi hava sahasını kapattı. İsrail Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Halkın bir sonraki duyuruya kadar havaalanlarına gelmemesi rica olunur” dedi. Açıklamada, yurtdışındaki İsraillilerin “Ulusal Güvenlik Konseyi'nin talimat ve tavsiyelerine uymaları” istendiği de belirtildi ve "Güvenlik durumu elverdiğinde, hava sahası yeniden açılacak ve İsrail'e ve İsrail'den uçuşlar yeniden başlayacaktır. Bu durum, uçuşların yeniden başlamasından 24 saat önce duyurulacaktır.” denildi.

BEYAZ SARAY'IN "ÖNCE İSRAİL SALDIRSIN" STRATEJİSİ

Beyaz Saray'dan bazı yetkililerin, İran'a yönelik olası bir askeri müdahalede İsrail'in ilk adımı atmasının siyasi açıdan daha avantajlı olacağını söylediği iddia edilmişti.

İsrail'in öncü bir saldırı gerçekleştirmesi halinde İran'ın misilleme yapacağı ve bu durumun Amerikan kamuoyunun ABD operasyonuna olan desteğini artıracağı ileri sürülmüştü.

Bu stratejiyle, müttefik bir ülkenin saldırıya uğraması senaryosu üzerinden savaşın Amerikan seçmenleri için daha kabul edilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.