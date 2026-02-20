İsrail'in Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlalleri ramazan ayında da sürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinin doğusunda iki hava saldırısı düzenledi.

Ayrıca kentin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde İsrail araçlarından sivillerin evlerine ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına yoğun ateş açıldı, ayrıca aralıklı topçu atışları yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusunda bulunan bina ve tesisleri patlatarak yıktı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde de İsrail araçlarından yoğun ateş açıldığı bildirildi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim ve Selfit kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Filistinlilerin evlerine düzenlenen baskınlarda biri çocuk 14 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ağvar bölgesinde bir Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 30 kişiden oluşan bir grup İsrailli, Kuzey Ağvar bölgesindeki Malih köyüne saldırdı.

Filistinlilere ait araçları kundaklayan gaspçı İsrailliler, ayrıca köylülerin çeşitli yapı ve mülklerine de zarar verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Malih Köy Meclis Başkanı Mehdi Dıragme'yi darbettiği, ciddi yara alan Dıragme'nin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

