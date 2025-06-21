İsrail’in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurmasıyla başlayan savaş dokuzuncu gününe girdi.

İsrail ordusu son açıklamasında, İran'ın batısı ile orta kesiminde askeri altyapıyı vurduğunu, 15 savaş uçağı ve 30'dan fazla mühimmat ile füze rampalarının bulunduğu bölgeleri vurduğunu bildirdi.

İran medyasında ise Tahran'da bir hastanenin hedef alındığı belirtildi.

BALİSTİK FÜZELER İSRAİL'İ VURDU

İran ise misilleme saldırısı olarak onlarca balistik füze ateşledi. Başkent Tel Aviv'in yanı sıra Hayfa ve Berşeva kentlerinde de gece boyu sirenler susmadı. İsrail meydasına göre İran'ın misilleme saldırılarında 25 füze fırlatıldı.

İran'ı izleyen ABD merkezli İnsan Hakları Eylemcileri Haber Ajansı'na göre İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 639 kişi öldü.

TRUMP "MAKSİMUM İKİ HAFTA" DEDİ

Karşılıklı saldırılar sürerken, Trump, İran ile yapılan görüşmelere ilişkin Avrupalıların İran'la görüşmesinin "hiç yardımcı" olmayacağını ve İran'ın, kendileri ile görüşmek istediğini söyledi. Trump bunun için İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini kaydetti.

İSRAİL, TRUMP'I BEKLEMEDEN VURACAK İDDİASI

Reuters'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre; ABD'li yetkililerle görüşen İsrailliler, Trump'ın verdiği iki haftalık süre dolmadan İran'ın Fordo üssü konusunda harekete geçebileceklerini söyledi.