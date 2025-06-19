Hermes Havalimanı kaynakları, İsrail’in Hayfa kentine sekiz, Tel Aviv’e beş uçuş düzenleneceğini; ayrıca komşu ülke Ürdün’ün Akabe kentine de sekiz uçuş yapılacağını bildirdi. Bu seferlerin tamamı, ülkelerine dönmek isteyen İsraillileri taşıyacak.

Perşembe günü, toplamda 2 bin 500 kişinin bu taşıma araçlarıyla İsrail’e döneceği belirtildi.

Çarşamba günü ise dokuzu Hayfa’ya, dördü Tel Aviv’e olmak üzere toplam 13 uçuş gerçekleştirildi ve binden fazla İsrailli ülkesine döndü. Bu kişiler tatil ya da iş amaçlı olarak yurtdışında bulunan ve şimdi ülkesine dönmek isteyen kişilerden oluşuyor.

Kıbrıs Haber Ajansı kaynaklarına göre, Pazar ile Çarşamba günleri arasında Larnaka marinasından 100’den fazla gemi ayrıldı. Bu gemilerle yaklaşık 460 kişi İsrail’e dönerken, benzer sayıda kişi de savaş bölgesinden uzaklaşmak üzere Kıbrıs’a getirildi.

Tüm kalkış noktalarında ve İsraillilerin yoğun olarak bulunduğu oteller, Yahudi işletmeleri ve sinagoglar gibi alanlarda polis önlemleri artırıldı. Larnaka havalimanı ve marinasına silahlı polis memurları konuşlandırıldı.

Çarşamba günü, ülkesine dönen İsrailliler ve bölgeden ayrılan diğer yabancı uyruklular, şimdiye kadar böylesine patlamaya hazır bir durum görmediklerini ifade ettiler.

İsrail’i ziyaret eden turistler, gündüz saatlerinde durumun sakin olduğunu ancak füze saldırılarının yeniden başlamasıyla birlikte sığınaklara gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Uçuş saatini bekleyen İsrailliler ise yaşananlara rağmen aileleriyle birlikte olabilmek için evlerine dönmek istediklerini söylediler.