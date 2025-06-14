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İsrail, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Haaretz'in haberine göre, Ramat Gan'da İran füzelerinin isabet ettiği 9 bina tamamen yıkılırken saldırıların düzenlendiği bölgelerden çok sayıda kişi tahliye edildi.

Yaralıların çoğunun Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinden olduğu belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin acil yardım servisi Magen David Adom Direktörü Eli Bin'den aktardığına göre, yaralılar çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

İsrail basının aktardığına göre İran'ın füze saldırılarında 3 İsrailli öldü, en az 91 kişi yaralandı.

Çin'de Wutip Tayfunu nedeniyle 16 bin 561 kişi tahliye edildi

Çin'de Wutip Tayfunu nedeniyle 16 bin 561 kişi tahliye edildi

İsrail’in dün gece yarısı başlattığı saldırılarda en az 20 üst düzey komutanını kaybeden İran, İsrail'e misilleme için yüzlerce balistik füze fırlattı. Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

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