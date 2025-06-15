İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın misillemesi üçüncü gününde sürüyor.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi yaralandı.

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini veridği saldırıyı başlattı. Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

Bat Yam kentinde 3 kişi hayatını kaybetti. Bat Yam ve Rehovot'ta onlarca kişi yaralandı.

Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

İsrailli Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre İran'ın İsrail'in merkezi ve kuzeyine yönelik hava saldırıları sonucu ölü sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Times of Israel yayın kuruluşu ise İran saldırılarında 200 kişinin yaralandığını aktardı.

İran Öğrenci Haber Ajansı SNN, Tahran Petrol Rafinerisi'nde yakıt üretimi, tedarik ve dağıtımın, kesinti olmadan devam ettiğini açıkladı.

İsrail'in dün geceki saldırısının ardından yangın rafineriyle ilgisi olmayan bir yakıt tankında yangın meydana gelmişti.



İran destekli Yemenli Husiler, Tahran'la koordine şekilde, son 24 saat içinde İsral'in Hayfa kentini çok sayıda balistik füzeyle vurduklarını açıkladı.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a bir kez daha hava saldırısı başlattı. İran, saldırılara hava savunma sistemleriyle karşılık verdi.

Tahran'ın birçok bölgesinde patlamalar yaşandığı gözlendi.

İsrail ordusu, saat 08.00'de yaptığı açıklamada, İran'ın batısındaki füze fırlatma tesisleri ve depolara yönelik yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Ordu ayrıca fırlatılan 7 füzeyi durdurduklarını bildirdi.

İran'ın İsrail'e gece boyunca yaptığı misilleme saldırılarında Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam şehrinde 14 katlı bir binaya füze isabet etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 65 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail acil yardım servisi, Bat Yam ve güneydeki Rehovot kentlerinde ise 5'i ağır olmak üzere 120'den fazla yaralıya müdahale ettiklerini bildirdi.

İsrail medyası, Bat Yam'ta, saldırılar sonucu isabet alan binalarda 36 kşiye ulaşılamadığını duyurdu.



ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail savaşınını üçüncü gününde yeni bir açıklama yaptı.

Trump, "Eğer İran saldırırsa Amerikan ordusu tüm gücüyle sahaya inecektir" dedi.

Trump, İsrail ve İran arasında kolayca bir anlaşma sağlanabileceğini öne sürdü.