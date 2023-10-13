İsrail ve Hamas arasındaki çatışma devam ederken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel-Atbaryan istifa ederken İsrail'de olağanüstü hal hükümeti kuruldu. İsrail, Hamas'ın çağrılarının ardından bugün için vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce yaralının olduğunu belirterek, acil müdahale çağrısında bulundu. İşte dakika dakika yaşananlar...

İNSANLIK DRAMI BÜYÜYOR

Bombardımanda ailesinin evi yerle bir oldu. Filistinli muhabir enkaz altındaki yaralı annesinin elini öperek moral vermeye çalıştı. Muhabirin annesi kurtulurken 2 kardeşi ve 3 kuzeni hayatını kaybetti.

FİLİSTİN HÜKÜMET MEDYASI: İSRAİL'İN ÇAĞRISINA ALDIRIŞ ETMEYİN

Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisi, kentteki vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istemesi üzerine, Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı.

"İşgal, vatandaşlar arasında kafa karışıklığı çıkarmayı ve iç cephemizin birliğine zarar vermeyi amaçlayan bazı yalan propaganda haberlerini çeşitli yollarla yayınlamaya ve aktarmaya çalışıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu girişimler arasında uluslararası kuruluşlardaki bazı çalışanların kentin güneyine gitmelerinin istenmesi yönünde söylemlerin de olduğu kaydedilerek, "Bu kurumların ekipleri hala yerinde." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki İnsani İşler Koordinasyon ve Güvenlik Ofisi'ne gece yarısından hemen önce, "Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediği" bilgisini verdiğini paylaşmıştı.

Dujarric, "Bunun aynı zamanda BM personeli ve aralarında okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu BM tesislerinde kalan kişiler için de geçerli olduğu duyuruldu." açıklamasında bulunmuş, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını ve karardan vazgeçmesini istediklerinin altını çizmişti.

BM'DEN İSRAİL'E 'KARARINDAN VAZGEÇ' ÇAĞRISI

BM, "İsrail ordusu, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istedi" açıklamasını yaptı.

BM, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi.

"İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİ KARADAN GİRİŞ YAPMAYA HAZIRLANIYOR"

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.

"Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze'de) kalmaya hazır" ifadelerine yer verilen raporda, "Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Kanal 14 televizyonunun sitesinde yer alan raporla ilgili İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ait noktalara 6 bin bomba attığı, Gazze Şeridi'nde de büyük çaplı hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

İSRAİL'DEN BM'YE ACİL BİLDİRİM

Yapılan açıklamada "Gazze'deki Filistinlileri 24 saat içinde güneye kaydırın" denildi. ,