İsrail’in İran’a yönelik dün başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misilleme aralıklarla gece boyu sürdü.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı.

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini veridği saldırı başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

NÜKLEER TESİSTE SIZINTI

Gece boyu aralıklarla karşılıklı saldırılar devam etti.

İsrail gece yarısı İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. Bölgede yangınlar çıktı.

İsrail güçleri; İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini de hedef aldı.

İran tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.

Tel Aviv'de de gece boyu sirenler susmadı.

İDDİA: İRAN, İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI BİNASINI VURDU

İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği füze saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde bir noktanın vurulduğu iddia edildi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında başkent Tel Aviv'in Gush Dan bölgesine isabet olduğu bildirildi. ABD merkezli Fox Televizyonu, bölgeden canlı yayın yaparken Savunma Bakanlığı kompleksinin içinde bir binanın vurulduğunu söyledi. Canlı yayında, güvenlik güçlerinin televizyon ekibinin görüntü almasına izin vermediği alandan uzaklaştırıldığı görüldü.

Öte yandan, The New York Times (NYT) gazetesinin görsel araştırma ekibi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin "Tel Aviv'in merkezinde aralarında Savunma Bakanlığı kompleksinin de yer aldığı bir noktanın vurulduğunu gösterdiğini" bildirdi.

Görüntülerde, Tel Aviv'in "Kirya" ismini verilen Savunma Bakanlığı kompleksindeki Marganit Kulesi'nin dikkat çektiği paylaşıldı.

İsrail basınında, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının vurulduğuna ilişkin henüz bir haber yer almadı. İsrail basınının ordunun getirdiği sansür kurallarını izlemesi gerekiyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN "TAHRAN YANACAK" TEHDİDİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e işaret ederek, "Eğer Hamaney İsrailli sivillere füze atmaya devam ederse Tahran yanacak" tehdidinde bulundu.

Katz, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "İranlı diktatör, İran vatandaşlarını rehin alıyor, özellikle Tahran'da yaşayanların İsrail vatandaşlarına verilen bariz zararın ağır bedelini ödeyeceği bir gerçeklik yaratıyor. Hamaney İsrail iç cephesine füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak."

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi ise İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamaney’in dünkü açıklamasında İsrail’i pişman edeceklerine yönelik açıklama yaptığını hatırlatarak, “Suçlu Siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz” dedi.