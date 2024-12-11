Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusu Suriye'yi işgalini genişletti.

İsrail savaş uçakları, Şam ve çevresindeki askeri ve güvenlik noktalarını, güneybatıdaki Kuneytra vilayetini, Lazkiye Limanı'ndaki Suriye donanmasına ait gemileri ve kıyı bölgelerindeki askeri depoları vurdu.

Maxar Technologies tarafından yayınlanan uydu görüntüleri, 10 Aralık'ta Lazkiye limanında imha edilen Osa sınıfı füze botlarını gösteriyor.

İsrail ordusu, saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'inin ortadan kaldırıldığını iddia ediyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün yaptığı açıklamada İsrail'in Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin düşmesinden bu yana düzenlediği hava saldırılarıyla “Suriye'deki en önemli askeri mevzileri yok ettiğini” belirtti.

Suriye ve İsrail kaynaklarına göre İsrail ordusu ayrıca 1974 ateşkes anlaşması çerçevesinde oluşturulan silahsızlandırılmış tampon bölgeye girerek pazartesi gününden itibaren sınır bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti.

Sayı 480 olarak güncellendi.

Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtildi.