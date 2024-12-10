Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması sonrası ülkede geçiş süreci yaşanırken, İsrail de Suriye'yi işgale başladı.

İsrail medyasına göre İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye topraklarında 300'den fazla askeri hedefi vurdu.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyine yaptığı bir saldırının başkent Şam'ın yaklaşık 25 kilometre güneybatısına ulaştığını söyledi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari ise girişin Şam'dan 25 km uzaklığa ulaştığını yalanladı, İsrail güçlerinin tampon bölgenin dışına çıkmadığını öne sürdü.

"HİZBULLAH ELE GEÇİRECEK İDDİASI"

Suriyeli güvenlik kaynağı, İsrail birliklerinin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni Suriye'den ayıran, askerden arındırılmış bölgenin doğusunda Suriye topraklarının 10 km içerisindeki Katana'ya ulaştığını söyledi.

İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye ordusuna ait onlarca tank, uçak ve askeri helikoptere yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail ordusu, bu kritik silahların Hizbullah'ın eline geçeceği iddiayla saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma sistemlerinin hedef alındığını aktardı.

KATANA'YA ULAŞTILAR

İsrail'in hava saldırılarında, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı Askeri Havalimanı'nı da vurdu.

Yedioth Ahronoth gazetesi, "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi" diye yazdı.

ŞAM'DA KİMYASAL TESİS VURULDU

İsrail, Şam'da Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nin bir ofisinin bulunduğu Barzeh bölgesini vurdu. Merkez, Esad döneminde kimyasal silah üretimiyle bağlantıları nedeniyle yaptırıma tutulmuş ve daha önce de hedef alınmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ayrıca Şam kırsalındaki Adra kenti yakınlarında Suriye ordusuna ait silah deposunu da hedef aldığını ifade etti.

İSRAİL'DEN BM'YE MEKTUP

İsrail'in BM'ye sunduğu mektupta "Suriye'deki silahlı gruplar arasındaki çatışmaya müdahil değiliz, eylemlerimiz sadece güvenliğimizi koruma odaklı" ifadeleri yer aldı.

KAYNAK: NTV