İran'daki yerel kaynaklar Hamedan şehrinde yüksek sesli şiddetli bir patlama olduğunu aktardı.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki askeri üssün İsrail tarafından hedef alındığı öne sürülüyor.



İRAN ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI

Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre İsrail'in Tahran'ın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 78 kişi öldü, 329 kişi yaralandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısı sonrası yaptığı ilk açıklamada "İran milleti ve ülke yetkilileri bu vahşet karşısında sessiz kalmayacak; İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru ve güçlü yanıtı, düşmanı yaptığı bu ahmakça eylemden pişman edecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, İran'ın Tebriz kentinde hava üssünü, Şiraz'da füze üretim tesisi ile Natanz kentindeki nükleer tesisi hedef aldı. İsrail Hava Kuvvetleri Sözcüsü Effie Defrin yaptığı açıklamada, "Operasyon daha yeni başlıyor" diyerek saldırıların devam edeceğini ifade etti.

İsrail merkezli Kanal 12'nin aktardığına göre başkent Tel Aviv olmak üzere ülkenin tüm şehirlerinde yüksek kırmızı alarm durumuna geçildi. Toplantı ve etkinlikler iptal edilirken büyük hastanelerde de acil eylem hazırlıkları yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan Şin Bet, tüm bakanların kamusal alanlara girmesini ve Whatsapp kullanmasını yasakladı.