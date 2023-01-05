Haravgi ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Aralık 2022’de kayıt altına alının işsiz sayısının 16 bin 132 olduğunu yazdılar.

Haberde, 2021 yılının aralık ayında bu sayının 14 bin 800 olduğu da vurgulandı.