Haravgi ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Enstitüsü verilerine göre, Aralık 2022’de kayıt altına alının işsiz sayısının 16 bin 132 olduğunu yazdılar.

Protara’da 28 kilo uyuşturucu kıyıya vurdu… Protara’da 28 kilo uyuşturucu kıyıya vurdu…

Haberde, 2021 yılının aralık ayında bu sayının 14 bin 800 olduğu da vurgulandı.