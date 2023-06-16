"Ben İstanbul'a aşık bir öğrenci olarak geldim. İstanbul'un yeri bende çok ayrı..." diyen Sali, "Duy İstanbul, yorgunluğa, kırgınlığa rağmen yine de aşkından vazgeçmek istemeyenlerin şarkısı oldu" dedi.

İSTANBUL'U GEZDİ!

Düzenlemesi Ozan Doğulu’ya, söz ve müziği Umut Yaşar Sarıkaya ya ait olan şarkının video klibinin yönetmenliğini Mert Özkan ve Veli Kuzlu yaptı. Klip çekimleri İstanbul'un sembol mekanlarında yapıldı. Sirkeci Garı'nda başlayan çekimler Kız Kulesi'ni karşıdan gören Salacak Sahili'nde devam etti. Stüdyo çekimleri ile son bulan klipte 50 kişilik bir ekip çalıştı. 'Duy Istanbul' klibiyle beraber yarın(16.06.2023) DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.