Arıza sebebiyle, içinde yolcu bulunan tramvay ekipler tarafından kısa sürede tahliye edildi. Seferler Fetihkapı ile Mescid-i Selam arasında sürüyor.

Açıklamada, `T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı belirtildi.

İstanbul’da, Fatih ile Sultangazi arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda raydan çıktı.

