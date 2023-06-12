Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, şubatta Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden İdare Mahkemesinin bu kararının onaylandığı duyuruldu.

Mahkeme, polisten Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararını kaldırmasını istedi.

İsveç'te şubatta Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliğinde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

Somali'de oyun parkında patlama: 22 çocuk hayatını kaybetti Somali'de oyun parkında patlama: 22 çocuk hayatını kaybetti

İsveç İdare Mahkemesi, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.