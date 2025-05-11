İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo şehrine bağlı Porticello Limanı açıklarında geçen yıl aralarında İngiliz milyarder Mike Lynch'inde bulunduğu lüks yat baymış, olayda hayatını kaybedenlerin çıkartılma çalışmaları gündem olmuştu.

İtalyan polisi, 'Bayesian' adlı 56 metrelik lüks yatın denizin dibinden çıkartılması çalışmalarında bir dalgıcın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis, kazanın 9 Mayıs Cuma günü dalgıcın Porticello'da su altında olduğu sırada meydana geldiğini ve kesin ölüm nedeninin henüz bilinmediğini söyledi. İtalyan medyasına göre, dalgıç uzman bir kurtarma şirketinde çalışan 39 yaşında bir Hollanda vatandaşıydı.

Geçen yaz Bayesian'daki 22 kişiden yedisi, 59 yaşındaki Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah da dahil olmak üzere lüks yatın batması sonucu hayatını kaybetmişti. Bir yaşındaki bir çocuk ve Lynch'in eşi Angela Bacares de dahil olmak üzere on beş kişi bir cankurtaran botuyla kaçmayı başardı.

Batmanın nedeni hala araştırılıyor ve denizcilik uzmanları, Bayesian kalibresindeki bir yatın fırtınaya dayanabilmesi gerektiğini ve kesinlikle bu kadar hızlı batmaması gerektiğini söylüyor.