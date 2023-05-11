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İlk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.

Corriere della Sera gazetesi, bir ilkokul ve bir konut binasının boşaltıldığını bildirdi.

SkyTG24 televizyonu Milano'nun Porta Romana semtinden yüksek siyah duman bulutları ve olay yerindeki itfaiyecileri gösteren görüntüleri yayınladı.

İtalyan medyası, patlamanın oksijen gazı kutuları taşıyan bir minibüste meydana geldiğinden şüphelenildiğini söyledi.

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